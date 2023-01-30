Макрон запретил Украине наносить удары по территории России из поставляемого оружия

Он заявил, что это является одним из критериев. В противном случае это может привести к эскалации конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не должна наносить удары по территории России из поставляемого ей Западом оружия. Об этом в понедельник, 30 января, он сообщил на совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Гааге, передает РИА Новости.

Он заявил, что это является одним из критериев. В противном случае это может привести к эскалации конфликта.

«Одним из критериев поставки вооружений является то, что они не должны приводить к эскалации конфликта. То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории», — сказал Макрон.