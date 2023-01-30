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Кириллов: Минобороны остановило реализацию военно-биологических программ на Украине

Минобороны остановило реализацию американских военно-биологических программ на Украине. Об этом в понедельник, 30 января, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

По его словам, теперь Пентагон переносит незавершенные там исследование в Центральную Азию и Восточную Европу, а также параллельно налаживают сотрудничество с Африкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

«Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины», — сказал Кириллов.