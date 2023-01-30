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ДНР передала тысячи доказательств преступлений ВСУ в следственный комитет
С начала СВО специалисты задокументировали десятки сотен фактов военных преступлений украинских вооруженных формирований в Донбассе, заявил заместитель руководителя представительства Совместного центра контроля и координации вопросов Наталья Шуткина.

ДНР передала тысячи доказательств преступлений ВСУ в следственный комитет. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя представительства Совместного центра контроля и координации вопросов Наталью Шуткину.

По ее словам, с начала СВО специалисты задокументировали десятки сотен фактов военных преступлений украинских вооруженных формирований в Донбассе. И это не только артиллерийские и ракетные обстрелы гражданских объектов и инфраструктуры, а также убийства мирных жителей. В том числе в Мариуполе, Волновахе и других освобожденных территориях.

«Все имеющиеся факты переданы в следственные органы Российской Федерации», — заключила Шуткина.