ДНР передала тысячи доказательств преступлений ВСУ в следственный комитет
С начала СВО специалисты задокументировали десятки сотен фактов военных преступлений украинских вооруженных формирований в Донбассе, заявил заместитель руководителя представительства Совместного центра контроля и координации вопросов Наталья Шуткина.
ДНР передала тысячи доказательств преступлений ВСУ в следственный комитет. Об этом в понедельник, 30 января,
По ее словам, с начала СВО специалисты задокументировали десятки сотен фактов военных преступлений украинских вооруженных формирований в Донбассе. И это не только артиллерийские и ракетные обстрелы гражданских объектов и инфраструктуры, а также убийства мирных жителей. В том числе в Мариуполе, Волновахе и других освобожденных территориях.
«Все имеющиеся факты переданы в следственные органы Российской Федерации», — заключила Шуткина.