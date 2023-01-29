Жительница Ряжска предстанет перед судом за убийство сожителя

Жительницу Ряжска будут судить по обвинению в причинении смертельного ранения сожителю. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жительницу Ряжска будут судить по обвинению в причинении смертельного ранения сожителю. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Ряжска 1978 года рождения. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что 11 ноября 2022 года во время распития алкоголя сожители поссорились на почве ревности. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил женщину, в ответ сожительница ударила его ножом в ногу, повредив бедренную артерию. От полученной раны мужчина скончался в больнице в тот же день.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.