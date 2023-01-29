ВСУ ударили по автомобильному мосту в Запорожской области
Украинские войска ударили из HIMARS по мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе. Об этом сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в воскресенье, 29 января.
Украинские войска ударили из HIMARS по мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе. Об этом сообщил в
По словам Рогова, обстрел произошел около 12:30 в поселке Светлодолинское. Удар нанесли во время проведения ремонтных работ.
Рогов добавил, что среди мирного населения есть жертвы и раненые.
На линии фронта в Запорожской области уже несколько недель ожидают наступления ВСУ. В региональной администрации заявляли, что главными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.