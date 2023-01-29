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Володин: все говорит о прямом участии США в боевых действиях на Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством прямого участия Вашингтона в боевых действиях. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством прямого участия Вашингтона в боевых действиях. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения. Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — написал Володин.

По словам спикера Госдумы, Украина сейчас является полигоном НАТО и США «для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны».

«Для удержания на Украине своего влияния Вашингтон вместе с киевским режимом лишили людей политических прав и свобод, уничтожили оппозицию: закрыли неугодные СМИ, запретили политические партии, устроили гонения на церковь. Об украинском народе никто не думал. Страну разграбили. США всегда так поступали со своими колониями», — отметил парламентарий.

По мнению Володина, СВО стала освободительной «для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов».