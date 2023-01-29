В Рязанской области 30 января ожидаются сильные порывы ветра

В Рязанской области в понедельник, 30 января, температура воздуха ночью составит -10, -5 градусов, днем -5, 0 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в понедельник, 30 января, температура воздуха ночью составит -10, -5 градусов, днем -5, 0 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы достигнут 15 метров в секунду.