В Рязани ищут свидетелей аварии у ТРЦ «Премьер»
Участница аварии, которая произошла вечером в субботу, 28 января, на Московском шоссе, разыскивает очевидцев. Об этом она написала РЗН. инфо.
Участница аварии, которая произошла вечером в субботу, 28 января, на Московском шоссе, разыскивает очевидцев. Об этом она написала РЗН. инфо.
По словам рязанки, ДТП случилось примерно
«Все живы! Остановилось сразу много машин. Очевидцы предлагали помощь и свои контакты для обратной связи. Мы были в шоке, поэтому ничего не могли разобрать и понять, и, соответственно, никаких контактов обратных не взяли», — говорится в сообщении.
Рязанка попросила всех, у кого есть видеозаписи с камер регистраторов, написать в личные сообщения.
Напомним, ранее появилось видео с места ДТП.