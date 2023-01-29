В Рязани ищут свидетелей аварии у ТРЦ «Премьер»

Участница аварии, которая произошла вечером в субботу, 28 января, на Московском шоссе, разыскивает очевидцев. Об этом она написала РЗН. инфо.

Участница аварии, которая произошла вечером в субботу, 28 января, на Московском шоссе, разыскивает очевидцев. Об этом она написала РЗН. инфо.

По словам рязанки, ДТП случилось примерно в 22:05—22:10 около ТРЦ «Премьер», «Лада Калина» столкнулась с ее автомобилем и врезалась в столб.

«Все живы! Остановилось сразу много машин. Очевидцы предлагали помощь и свои контакты для обратной связи. Мы были в шоке, поэтому ничего не могли разобрать и понять, и, соответственно, никаких контактов обратных не взяли», — говорится в сообщении.

Рязанка попросила всех, у кого есть видеозаписи с камер регистраторов, написать в личные сообщения.

Напомним, ранее появилось видео с места ДТП.