В России мошенники стали «трудоустраивать» людей ради похищения денег с их карты

Злоумышленники начали размещать вакансии в интернете, чтобы впоследствии под предлогом оплаты труда выманить у жертвы номер карты и SMS с секретным кодом. О новом виде мошенничества сообщили «Известия» и Сбербанк.

Злоумышленники начали размещать вакансии в интернете, чтобы впоследствии под предлогом оплаты труда выманить у жертвы номер карты и SMS с секретным кодом. О новом виде мошенничества сообщили « Известия » и Сбербанк.

Когда соискатель откликается на вакансию, с ним начинают правдоподобный диалог, договариваются о приеме на работу и присылают договор. Ради убедительности злоумышленники могут дать рабочую задачу. После выполненной работы мошенники просят жертву скинуть им номер карты, чтобы перевести на нее деньги, и SMS-сообщение, содержащее секретный банковский код. С помощью кода злоумышленники могут списать средства.

Россиян предупреждают: при трудоустройстве онлайн следует проверить, существует ли на самом деле разместившая вакансию компания. Второе — никогда нельзя называть цифры из SMS-пароля, который присылают от банка. Три цифры с оборотной стороны карты также просят назвать только мошенники.