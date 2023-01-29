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В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
В НАТО высказались о готовности блока к прямой конфронтации с Россией. Такое заявление сделал в интервью португальскому изданию RTP председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.

В НАТО высказались о готовности блока к прямой конфронтации с Россией. Такое заявление сделал в интервью португальскому изданию RTP председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.

По его словам, стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины. Бауэр считает, что Россия планирует вернуться в границы Советского Союза. Он добавил, что промышленное производство государств альянса надо переориентировать на военную сферу, сделав приоритетом НАТО перевооружение. Также Бауэр подчеркнул, что блок больше не имеет монополии на военную инициативу.

В свою очередь Россия отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.