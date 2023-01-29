В Москве на МКАД перевернулась легковушка

В Москве в воскресенье, 29 января, на внутренней стороне 90-го километра МКАД легковушка наехала на ограждение и опрокинулась. Видео опубликовано в телеграм-канале столичного дептранса.

В Москве в воскресенье, 29 января, на внутренней стороне 90-го километра МКАД легковушка наехала на ограждение и опрокинулась. Видео опубликовано в телеграм-канале столичного дептранса.

Сообщается, что водитель не справился с управлением. После наезда на ограждение машина перевернулась из-за столкновения с другим автомобилем.

На месте работают оперативные службы.

Выясняются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших.