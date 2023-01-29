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В мэрии прокомментировали обращение Счетной палаты в полицию и прокуратуру
Проверка контрольно-счетной палаты касалась расходования бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог за 2021-2022 годы, в том числе двухлетних контрактов на ремонт 12 участков дорог Рязани, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проверка контрольно-счетной палаты касалась расходования бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог за 2021-2022 годы, в том числе двухлетних контрактов на ремонт 12 участков дорог Рязани, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В отношении нескольких дорожных объектов по итогам акта проверки внесены замечания, касающиеся расценок на отдельные виды работ. Со стороны управления благоустройства города были представлены возражения на указанные замечания. Проект на ремонт, включая сметные расценки, разработан согласно нормативной процедуре аттестованным на эти виды работ проектным институтом. Подрядные организации, выполнявшие ремонт, определялись в рамках конкурсных процедур — торгов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что подробные ответы управлением благоустройства направлены в контрольно-счетную палату.

Напомним, ранее КСП направила в прокуратуру и региональное УМВД обращение «по фактам незаконного использования бюджетных средств».