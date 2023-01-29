В Кремле объяснили засекречивание данных о ситуации в экономике

Ограничение доступа к экономической статистике вызвано гибридной войной против России, заявил Песков газете Financial Times.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему в Кремле засекретили информацию об экономической ситуации. Ограничение доступа к экономической статистике вызвано гибридной войной против России, заявил Песков газете Financial Times , передает РИА Новости .

«Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее», — заявил Песков.

При этом в газете утверждается, что в российской власти якобы проходят дискуссии о том, надо ли рассекречивать больше информации об экономической ситуации в стране.

Напомним, летом 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому к гостайне можно отнести информацию о размерах золотого запаса и валютных резервов России. Решение приняли для того, чтобы эти сведения не могли получить недружественные государства.