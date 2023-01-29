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В Рязанской области из горящего дома эвакуировали восемь человек
В городе Кораблино в воскресенье, 29 января, загорелся многоквартирный жилой дом. Эвакуировали восемь человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В городе Кораблино в воскресенье, 29 января, загорелся многоквартирный жилой дом. Эвакуировали восемь человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18:51. Огонь охватил кухню. Площадь пожара составила 9 кв. м.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место выезжали два автомобиля, шесть человек.