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В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 февраля
С 1 февраля в России вступает в силу ряд новых законов. О них рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, информация опубликована в Telegram-канале нижней палаты парламента.

С 1 февраля в России вступает в силу ряд новых законов. О них рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, информация опубликована в Telegram-канале нижней палаты парламента.

С 1 февраля будут действовать ответные меры на введение потолка цен на российские энергоресурсы.

«Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах.

Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане», — отметил Володин.

На 11,9% будет проиндексирован маткапитал — он составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысяч рублей — на второго. Володин подчеркнул, что помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики страны.

О других изменениях можно прочитать в прикрепленных карточках.