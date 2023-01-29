В Екатеринбурге девушка на «Шевроле» сбила четырех пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге легковушка вылетела на тротуар и сбила группу пешеходов на тротуаре. Пострадали четыре человека, сообщила региональная Госавтоинспекция. Момент ДТП попал на видео.

В Екатеринбурге легковушка вылетела на тротуар и сбила группу пешеходов на тротуаре. Пострадали четыре человека, сообщила региональная Госавтоинспекция. Момент ДТП попал на видео.

По информации ГИБДД, авария произошла вечером 28 января на улице Готвальда. Автомобиль Chevrolet Aveo выехал на красный свет на перекрестке, ушел от столкновения с машиной, вылетел на тротуар и въехал в группу пешеходов.

Пострадали четыре человека, в том числе 17-летний подросток. Всех госпитализировали с различными травмами.

За рулем Chevrolet находилась 20-летняя девушка со стажем вождения в год. По ее словам, она торопилась забрать свою дочь от подруги.