Умер художник Вячеслав Назарук, создавший кота Леопольда

На 82-м году жизни скончался художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший героев советских мультфильмов, — персонажей кота Леопольда, Крошки Енота и Мамы и Мамонтенка.

На 82-м году жизни скончался художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший героев советских мультфильмов, — персонажей кота Леопольда, Крошки Енота и Мамы и Мамонтенка. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, пишут «Известия».

"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других Вячеслав Назарук", — написал Капков в соцсетях.

По его словам, прощание с Назаруком пройдет 1 февраля в 14:00 в храме царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Вячеслав Назарук родился в 1941 году. Работал книжным иллюстратором, создал серию полотен, посвященных русской истории. В 1985 году художника удостоили Госпремией СССР за серию мультфильмов о коте Леопольде.