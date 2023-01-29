Стали известны мотивы убийства женщины и ее сына в Москве

Следователи установили мотивы мужчины, который зарезал сына и бывшую супругу на Флотской улице в столице. Экс-супруги продолжительное время конфликтовали из-за прописки в квартире, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Следователи установили мотивы мужчины, который зарезал сына и бывшую супругу на Флотской улице в столице. Экс-супруги продолжительное время конфликтовали из-за прописки в квартире, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В субботу, 28 января, поздним вечером мужчина приехал в дом, где жили его бывшая жена и 19-летний сын. С собой у него было два ножа. На лестничной клетке молодой человек не захотел впускать отца в квартиру, тогда мужчина много раз ударил его ножом, ворвался внутрь и зарезал женщину, а потом покончил с собой. Тела убийцы и 43-летней женщины нашли лежащими рядом в спальне на кровати.

В квартире также находились невеста сына и подруга матери. От них стало известно, что мужчина долгое время ссорился с женщиной, так как она не хотела его прописывать.

Ведется расследование уголовного дела.

Прокуратура Москвы опубликовала видео, на его кадрах 45-летний мужчина подходит к подъезду дома, где живут его бывшая жена и сын.

Напомним, три тела с признаками насильственной смерти обнаружили в жилом доме на улице Флотской.