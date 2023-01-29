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Рязанцы возмутились вырубкой деревьев в Канищеве
В микрорайоне Канищево рязанцы заметили спиленные деревья. Пост об этом опубликован в группе «В районе Канищево» в субботу, 28 января.

В микрорайоне Канищево рязанцы заметили спиленные деревья. Пост об этом опубликован в группе «В районе Канищево» в субботу, 28 января.

По словам автора поста, спилены все деревья во дворе школы дзюдо рядом со спортивным комплексом «Дельфин». Там находится детско-юношеский центр «Надежда».

"Мешают? Тяжело больны? Аварийны? Какую еще сказку послушать?" — возмутился рязанец.

В комментариях горожане также сообщили, что ранее здесь же убрали коробку для катка.