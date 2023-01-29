Рязанцы пожаловались на работу маршрутки № 41

Жители Рязани пожаловались на работу маршрута № 41. Посты об этом появились соцсетях в воскресенье, 29 января.

Жители Рязани пожаловались на работу маршрута № 41. Посты об этом появились соцсетях в воскресенье, 29 января.

«Я понимаю, что сегодня воскресенье, но 40 минут простоять в ожидании транспорта — это слишком. Напомню, что проезд подорожал, а качество услуг стало хуже! Мне кажется, пора уже сходить на конечную с ломом и объяснить чудо-водителям, что такое расписание», — написал житель города.

Он предложил принять следующие меры: «выписать хороший штраф управляющим транспортом (словами не понимают — рублем наказывать), рассмотреть возможность 47-го маршрута доезжать до 360 АРЗ, установить конкретное расписание, за несоблюдение которого временно отстранять от работы.

Другой рязанец написал об аналогичном случае.

«Пришел на остановку в 17:15, стоит маршрутка № 41, скорее всего, стояла еще раньше, думаю, ну сейчас минут 10 постоит и поедет, ведь другая уже проехала «Глобус». Не поехал. Время уже 17:30, приезжает другая маршрутка, ну вот сейчас он точно поедет. Нет, не поехал… Тем временем приезжает уже третья 41-я, никакой реакции, никто не поехал. Время уже 17:45, ехать никто не хочет», — сообщается в посте .

По словам автора, водитель поехал в итоге ближе к 18:00, таким образом, он стоял больше 45 минут.

«Маршрутка вся была забита, народа очень много, думаю, не я один стоял на остановке более 45 минут. Надеюсь, разберутся с такими водителями и что-то предпримут», — добавил рязанец.