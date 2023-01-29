Пригожин заявил о брошенных в Артемовске телах украинских наемников
Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об обнаружении группой «Вагнер» тел с отрезанными кистями и головами в Артемовске.
Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин
«А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами», — цитирует слова Пригожина телеграм-канал группы.
Сообщается, что тела и иные доказательства в ближайшее время передадут следствию.