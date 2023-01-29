Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 29
-4°
Пнд, 30
-3°
Втр, 31
-1°
ЦБ USD 69.34 0.21 28/01
ЦБ EUR 75.41 0.08 28/01
Нал. USD 70.02 / 71.99 28/01 14:05
Нал. EUR 70.02 / 71.99 28/01 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 2023 16:47
1 590
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
4 231
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
8 562
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
9 945
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
НТВ: Николай Дроздов попал в реанимацию
Телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами нескольких ребер. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами нескольких ребер. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Сообщается, что 85-летний Дроздов упал возле своего дома на юго-западе Москвы.

«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», — передает НТВ слова соседа телеведущего, художника Константина Мирошника.

По его словам, жена Дроздова настояла на госпитализации — у пострадавшего были очень сильные боли, кашель, ребра вдавились. «У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», — добавил Мирошник.

Сообщается также, что в больнице телеведущий проведет как минимум неделю, после этого последует длительный процесс реабилитации.

Напомним, зоолог и телеведущий Николай Дроздов отмечал день рождения в Рязани.