НТВ: Николай Дроздов попал в реанимацию

Телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами нескольких ребер. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами нескольких ребер. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Сообщается, что 85-летний Дроздов упал возле своего дома на юго-западе Москвы.

«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», — передает НТВ слова соседа телеведущего, художника Константина Мирошника.

По его словам, жена Дроздова настояла на госпитализации — у пострадавшего были очень сильные боли, кашель, ребра вдавились. «У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», — добавил Мирошник.

Сообщается также, что в больнице телеведущий проведет как минимум неделю, после этого последует длительный процесс реабилитации.

Напомним, зоолог и телеведущий Николай Дроздов отмечал день рождения в Рязани.