На Московском шоссе возле «Премьера» произошло серьезное ДТП

В Рязани вечером в субботу, 28 января, произошло массовое ДТП. Серьезная авария случилась на Московском шоссе, недалеко от ТРЦ «Премьер». Видео и фото прислали РЗН. инфо очевидцы.

В Рязани вечером в субботу, 28 января, произошло массовое ДТП. Серьезная авария случилась на Московском шоссе, недалеко от ТРЦ «Премьер». Видео и фото прислали РЗН. инфо очевидцы.

По предварительным данным, столкнулись три автомобиля. На месте происшествия работали реанимация и полиция.

Одна из машин получила сильные повреждения. Выясняется информация о пострадавших.