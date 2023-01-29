На Краснодарском крае трое детей погибли во время пожара

В частном доме в Курганинском районе Краснодарского края при пожаре погибли трое маленьких детей. Трагедия произошла в поселке Октябрьский, сообщает СУ СКР по региону.

В частном доме в Курганинском районе Краснодарского края при пожаре погибли трое маленьких детей. Трагедия произошла в поселке Октябрьский, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, утром в воскресенье, 29 января, загорелся частный дом многодетной семьи. Местные жители вызвали пожарных. После тушения возгорания в доме нашли тела трех малолетних детей. Их мать, а также ее дочери 7 и 12 лет госпитализированы.

По данным регионального ГУ МЧС, на площади 40 кв. м загорелись вещи. Сообщение о пожаре поступило в 6:34, в 7:50 пожар ликвидировали. На месте работали 43 человека, 17 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.