Москвич зарезал сына и бывшую жену и покончил с собой

Мужчина зарезал своего сына и бывшую супругу в квартире в Москве. После преступления он покончил с собой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

Мужчина зарезал своего сына и бывшую супругу в квартире в Москве. После преступления он покончил с собой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

Три тела с признаками насильственной смерти обнаружили в жилом доме на улице Флотской. По предварительной информации, 45-летний мужчина в ходе ссоры убил сына на лестничной клетке, затем прошел в квартиру и убил бывшую супругу 1980 года рождения. После этого он совершил самоубийство.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.