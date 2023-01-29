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Министр обороны Украины назвал ситуацию на востоке сложной
Глава Минобороны Алексей Резников признал, что ситуация на востоке Украины сложная, однако контролируемая, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт канадского телеканала CBC.

Глава Минобороны Алексей Резников признал, что ситуация на востоке Украины сложная, однако контролируемая, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт канадского телеканала CBC.

«Ситуация сложна, но контролируемая», — заявил он в интервью телеканалу.

Других слов Резникова об обстановке в зоне боевых действий CBC не цитирует.

Напомним, 12 января город Соледар в ДНР, по данным Минобороны РФ, освободили от украинских формирований. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что полный контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, впоследствии заблокировать оставшиеся подразделения и взять их в кольцо.