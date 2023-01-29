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КСП обратилась в прокуратуру из-за незаконного расходования Сорокиной денег на ремонт дорог
В прокуратуру и региональное УМВД направлено обращение «по фактам незаконного использования бюджетных средств».

Контрольно-счетная палата области внесла представление мэру Рязани Елене Сорокиной по результатам проверки расходования бюджетных средств на строительство, капремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог за 2021-2022 годы. Информация об этом размещена на официальном сайте органа.

Также в прокуратуру и региональное УМВД направлено обращение «по фактам незаконного использования бюджетных средств».

Помимо этого, в главное управление контроля и противодействия коррупции области направят информационное письмо по фактам нарушения должностными лицами мэрии федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Рязанскую областную думу, губернатору региона и в министерство транспорта и автомобильных дорог области.