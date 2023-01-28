Власти Сараевского района встретились с семьями мобилизованных

В четверг, 26 января, в Сараях и Муравлянке представители районной администрации и различных ведомств встретились с родственниками мобилизованных во время СВО. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В четверг, 26 января, в Сараях и Муравлянке представители районной администрации и различных ведомств встретились с родственниками мобилизованных во время СВО. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Кроме главы районной администрации Виктора Воронкова и его заместителя, на встрече присутствовали военный комиссар Сараевского, Сапожковского и Ухоловского районов, представители пенсионного фонда, больницы, КЦСОН, соцзащиты, главы поселений.

Родственники мобилизованных задавали вопросы, в том числе о ротации, предоставлении отпуска и сроках пребывания в зоне СВО, о денежных выплатах и оплате услуг ЖКХ, записях в военном билете. На некоторые вопросы ответили, дали разъяснения и консультации, другие приняли в работу.

Следующая встреча пройдет в конце февраля, на нее планируют пригласить представителя Рязанского высшего воздушно-десантного училища.