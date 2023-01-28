В США озвучили четыре возможных шага по разрешению конфликта на Украине

Аналитики американского центра RAND предложили Вашингтону четыре шага по ускорению разрешения украинского кризиса. Эксперты опубликовали на своем
В документе сообщается, что первым шагом должно стать прояснение будущей помощи Киеву. Второй, согласно тексту, будет принятие обязательств по обеспечению безопасности Украины. Третьим решением должна стать гарантия нейтралитета страны, а четвертым — принятие условий для смягчения антироссийских санкций.
Аналитики также озвучили три сценария завершения конфликта: абсолютная победа одной из сторон, перемирие с прекращением боевых действий и политическое урегулирование. В докладе подчеркивается, что затягивание конфликта не выгодно для интересов США.