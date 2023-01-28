В США озвучили четыре возможных шага по разрешению конфликта на Украине

Аналитики американского центра RAND предложили Вашингтону четыре шага по ускорению разрешения украинского кризиса. Эксперты опубликовали на своем сайте доклад «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта».

Аналитики американского центра RAND предложили Вашингтону четыре шага по ускорению разрешения украинского кризиса. Эксперты опубликовали на своем сайте доклад «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта».

В документе сообщается, что первым шагом должно стать прояснение будущей помощи Киеву. Второй, согласно тексту, будет принятие обязательств по обеспечению безопасности Украины. Третьим решением должна стать гарантия нейтралитета страны, а четвертым — принятие условий для смягчения антироссийских санкций.

Аналитики также озвучили три сценария завершения конфликта: абсолютная победа одной из сторон, перемирие с прекращением боевых действий и политическое урегулирование. В докладе подчеркивается, что затягивание конфликта не выгодно для интересов США.