В Сапожке пьяный мужчина избил до смерти пожилого родственника

В Сапожке пьяный мужчина до смерти забил своего пожилого родственника. Обвиняемый в причинении смертельных травм заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В Сапожке пьяный мужчина до смерти забил своего пожилого родственника. Обвиняемый в причинении смертельных травм заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жителю Рязанского района 1973 года рождения предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, 25 января 2023 года в Сапожке мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил своего пожилого родственника из-за того, что тот якобы без спросу взял его деньги. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый заключен под стражу.