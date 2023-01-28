В Рязанской области пройдут рейды по соблюдению правил перевозки детей

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции в субботу, 28 января, проводят рейды по проверке правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции в субботу, 28 января, проводят рейды по проверке правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Родителям во избежание ДТП необходимо ответственнее относиться к обеспечению безопасности детей при перевозке в личном транспорте, подчеркнули в полиции. Независимо от расстояния и маршрута движения автомобиля для ребенка в пути всегда должны быть обеспечены меры безопасности.

За нарушение требований перевозки детей водителям грозит административная ответственность — штраф в размере 3000 рублей.