В Рязанской области 29 января ночью похолодает до -12 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 29 января, температура воздуха ночью составит -12, -7 градусов, днем -7, -2 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 29 января, температура воздуха ночью составит -12, -7 градусов, днем -7, -2 градуса. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. Местами пройдет небольшой снег.
На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный, 2-7 метров в секунду.