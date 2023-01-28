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В Рязани задержали скрывавшегося от суда мужчину
В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе патрулирования улиц сотрудники ППС полиции на улице Октябрьской обратили внимание на мужчину, который вел себя неадекватно: размахивал руками, шел неуверенной походкой, был в грязной одежде. Полицейские подошли к прохожему. На вопросы тот отвечал невнятно и не смог назвать свое имя.

Патрульные полицейские перепроводили мужчину в отдел полиции для установления личности. В ходе проверки по информационным базам было установлено, что 43-летний рязанец — подсудимый, обвиняемый в совершении кражи. Он скрывается от суда и был объявлен в федеральный розыск.