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В Рязани пройдет выставка, посвященная образу Богоматери
В Рязанском художественном музее имени Пожалостина откроется выставка «Царица небесная», на ней представят произведения из частной коллекции, посвященные образу Богоматери в русской и европейской живописи XV — начала XX веков.

В Рязанском художественном музее имени Пожалостина откроется выставка «Царица небесная», на ней представят произведения из частной коллекции, посвященные образу Богоматери в русской и европейской живописи XV — начала XX веков. Выставка откроется 1 февраля в 17:00, сообщили в экскурсионном отделе музея.

Выставка откроет серию мероприятий, приуроченных к празднованию 110-летия со дня основания рязанского художественного музея.

Образ Богоматери — один из самых почитаемых в христианской культуре. Утверждение церковного культа Пресвятой Девы произошло в первой половине V века нашей эры, после того, как на III Вселенском соборе в Эфесе (431 г.) был принят главный догмат об исключительно божественном происхождении Иисуса Христа, а Дева Мария получила статус Богородицы, через которую воплотился Бог. Ее почитание широко распространилось в раннехристианском мире, что повлекло за собой рождение устойчивой изобразительной традиции.

Посетители выставки получат возможность найти параллели в изображении Девы Марии в различных художественных школах, а также увидеть ценность и целостность каждой из традиций.

Более 60 подлинных произведений, среди которых русские иконы XVII — начала XX веков (храмовые, аналойные) и картины западноевропейских мастеров северной и итальянской школ живописи XV — XVI веков: Франческо Франчи, Орацио Самаккини, Доменико Пулиго и других — предоставлены из частных коллекций Подмосковья, многие выставляются впервые.

Посетить выставку можно со 2 февраля по 23 апреля в художественном музее по адресу: Рязань, улица Свободы, 57. Вход с 11:00 до 18:00. Выходной день — понедельник, санитарный день — первая пятница месяца.

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