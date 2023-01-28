В Пронском районе в деревне Возрождение сгорел дом

В ночь на субботу, 28 января, в деревне Возрождение Пронского района произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В ночь на субботу, 28 января, в деревне Возрождение Пронского района произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Находившийся в доме мужчина не пострадал, он вместе с другими жителями деревни пытался тушить возгорание. На место прибыли два пожарных расчета из Пронска и работали до утра.

«Дом поврежден по всей площади, мы подъехали, когда крыша уже вовсю полыхала», — рассказал начальник пронской пожарной части № 33 Сергей Колганов.

Хозяин дома в момент ЧП был в отъезде и приехал, когда он уже горел.

Выясняется причина пожара.