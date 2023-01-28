В Пронском районе пенсионерку спасатели нашли в квартире в тяжелом состоянии
В пятницу, 27 января, около 18:00, жители трехэтажного дома в деревне Мамоново вызвали спасателей. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».
В пятницу, 27 января, около 18:00, жители трехэтажного дома в деревне Мамоново вызвали спасателей. Об этом сообщается на
Соседи заметили, что одинокая 62-летняя женщина несколько дней не выходит из дома.
Спасатели пронской пожарной части нашли женщину на полу, ей срочно требовалась медицинская помощь.
Больную в тяжелом состоянии госпитализировали в Скопинский сосудистый центр.