В Пронском районе пенсионерку спасатели нашли в квартире в тяжелом состоянии

В пятницу, 27 января, около 18:00, жители трехэтажного дома в деревне Мамоново вызвали спасателей. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 27 января, около 18:00, жители трехэтажного дома в деревне Мамоново вызвали спасателей. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Соседи заметили, что одинокая 62-летняя женщина несколько дней не выходит из дома.

Спасатели пронской пожарной части нашли женщину на полу, ей срочно требовалась медицинская помощь.

Больную в тяжелом состоянии госпитализировали в Скопинский сосудистый центр.