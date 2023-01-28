В Нижнем Новгороде четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Приокском районе Нижнего Новгорода произошло смертельное ДТП с четырьмя погибшими. По данным областного ГУ МВД, авария случилась в пятницу, 27 января, в 23:30.

В Приокском районе Нижнего Новгорода произошло смертельное ДТП с четырьмя погибшими. По данным областного ГУ МВД, авария случилась в пятницу, 27 января, в 23:30.

По предварительной информации, на проспекте Гагарина водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Shacman.

В результате аварии погибли на месте водитель и три пассажира легковушки. Детей среди погибших нет.

На месте работали сотрудники МЧС.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.