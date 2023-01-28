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В МИД РФ рассказали о создании американцами армии хакеров на Украине
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Вашингтон усиленно вербует хакеров и тренирует «украинскую IT-армию». Об этом он 28 января рассказал ТАСС.

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Вашингтон усиленно вербует хакеров и тренирует «украинскую IT-армию». Об этом он 28 января рассказал ТАСС.

Он пояснил, что американское киберкомандование проводит операции против России, и Москве об этом известно.

«Нам хорошо известно, что Вашингтон активно вербует хакеров-наемников, тренирует так называемую украинскую IT-армию, задействует ИКТ-потенциалы союзников и подконтрольных частных компаний для осуществления атак на российскую информационную инфраструктуру», — рассказал Сыромолотов.

Он подчеркнул, что США и союзники применяют очень опасные подходы в цифровой сфере и вопреки большинству государств — членов ООН «открыто ведут дело к милитаризации информпространства».

Сыромолотов подытожил, что таким образом Вашингтон «все дальше толкает мир к тотальному противостоянию».