В Госдуме призвали усилить «болезненность» ударов России после обстрела ВСУ больницы

Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.

В России призвали увеличить «болезненность» ударов России после обстрела больницы в Новоайдаре. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.

«Ответ один, и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена», — заявил Морозов.

Он добавил, что «уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы», включая высшее политическое руководство Украины, должно стать «важным делом наших спецслужб и наших высокоточных ударов».

Напомним, в субботу, 28 января, украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в населенном пункте Новоайдар. Погибли не менее 14 человек, заявили в Минобороны.