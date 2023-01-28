В центре Касимова загорелась легковушка

В центре Касимова утром в субботу, 28 января, загорелся автомобиль. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Типичный Касимов».

В центре Касимова утром в субботу, 28 января, загорелся автомобиль. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Типичный Касимов».

Уточняется, что машина вспыхнула возле гостиницы «Касимов».

Сообщение о загорании автомобиля на улице Ленина поступило в 10:02, в 10:12 открытое горение ликвидировали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На месте работают одна единица техники и четыре человека личного состава.