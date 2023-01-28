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Telegraph: Лондон передаст истребители Киеву в случае вывода российских войск
Великобритания может передать боевые самолеты Киеву, если российские войска покинут территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Великобритания может передать боевые самолеты Киеву, если российские войска покинут территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Газета опиралась на источники в королевских ВВС. По ее данным, передача Украине истребителей «не является приоритетом» для британского военного командования. Однако подобные поставки могут быть, если войска России уйдут с территории Украины, и у украинских властей появится «необходимость проводить операции по патрулированию воздушного пространства в целях его защиты».

При этом руководство британской армии обеспокоено тем, что королевские ВВС и ВМС не вносят существенный вклад в поддержку ВСУ. По его мнению, для обеспечения «победы Украины» необходимо деятельное участие всех видов ВС в вопросе поставок вооружений. Представители ВВС и ВМС Великобритании объясняют это тем, что их боевая техника требует много времени для освоения.

Также The Daily Telegraph напомнила, что с июля прошлого года британские моряки готовят украинских военных управлять двумя минными тральщиками класса Sandown, Киеву их передают в рамках сделки от 2021 года. Но по информации источников издания, Турция может отказать им в проходе через Босфорский пролив.