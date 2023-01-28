Telegraph: Лондон передаст истребители Киеву в случае вывода российских войск

Великобритания может передать боевые самолеты Киеву, если российские войска покинут территорию Украины. Об этом сообщает
Газета опиралась на источники в королевских ВВС. По ее данным, передача Украине истребителей «не является приоритетом» для британского военного командования. Однако подобные поставки могут быть, если войска России уйдут с территории Украины, и у украинских властей появится «необходимость проводить операции по патрулированию воздушного пространства в целях его защиты».
При этом руководство британской армии обеспокоено тем, что королевские ВВС и ВМС не вносят существенный вклад в поддержку ВСУ. По его мнению, для обеспечения «победы Украины» необходимо деятельное участие всех видов ВС в вопросе поставок вооружений. Представители ВВС и ВМС Великобритании объясняют это тем, что их боевая техника требует много времени для освоения.
Также The Daily Telegraph напомнила, что с июля прошлого года британские моряки готовят украинских военных управлять двумя минными тральщиками класса Sandown, Киеву их передают в рамках сделки от 2021 года. Но по информации источников издания, Турция может отказать им в проходе через Босфорский пролив.