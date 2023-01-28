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Страны Запада пообещали передать Киеву 321 тяжелый танк
Запад пообещал направить Киеву 321 тяжелый танк. Об этом заявил в пятницу, 27 января, посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Запад пообещал направить Киеву 321 тяжелый танк. Об этом заявил в пятницу, 27 января, посол Украины во Франции Вадим Омельченко, сообщает РИА Новости.

«На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине. Сроки поставок разнятся, но нам необходима эта помощь как можно скорее», — заявил Омельченко в эфире телеканала BFMTV.

Он добавил, что на Украине «понимают риски» того, что доставка танков может занять многие месяцы. По его словам, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что танки нужны как можно быстрее.

«Если они прибудут в августе или сентябре — будет слишком поздно», — отметил Омельченко.

Ранее Правительство ФРГ приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия планирует сформировать два танковых батальона.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, включая танки Leclerc.