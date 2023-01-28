Рязанцы пожаловались на стаю собак в районе площади Попова

Жители Рязани пожаловались на то, что около двух недель назад в районе площади Попова поселилась стая собак. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано в Рязани».

Жители Рязани пожаловались на то, что около двух недель назад в районе площади Попова поселилась стая собак. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано в Рязани».

По словам автора поста, теперь стало страшно выходить из дома.

«В службу отлова животных сделала заявку неделю назад. Естественно, никто не приехал. Из девяти собак чипированы две. Они окружают и рычат. Это страшно. Сегодня зашли в магазин „Пятерочка“ и гуляли по нему. Рядом школа. Ждете беды?» — сообщается в посте.