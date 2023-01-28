Рязанцев предупредили о тумане и гололедице

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение о тумане. Об этом в субботу, 28 января, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение о тумане. Об этом в субботу, 28 января, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным гидрометеорологов, в ближайший час, с сохранением до конца суток, а также ночью и утром 29 января на территории области местами ожидается туман с видимостью 200-800 м.

На дорогах гололедица.

Жителей просят быть осторожными.