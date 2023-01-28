Пожар в рязанской маршрутке попал на видео

Загоревшаяся маршрутка № 53 в Канищеве попала на видео. Кадры опубликовали очевидцы в группе «Рязань».

Загоревшаяся маршрутка № 53 в Канищеве попала на видео. Кадры опубликовали очевидцы в группе «Рязань».

Сообщение о пожаре в автобусе на улице Бирюзова поступило в 14:37, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Локализовали возгорание в 14:43, ликвидировали в 15:23. Пострадавших нет.

На место выезжала одна единица техники и четыре человека личного состава.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 28 января. В мэрии рассказали, что механик перевозчика выехал на место для выяснения обстоятельств произошедшего.