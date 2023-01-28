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Подоляк: Киев договаривается о поставках ВСУ ракет для ударов по Крыму
Украина ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает радио Sputnik.

Украина ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает радио Sputnik.

«Сейчас на переговорном столе две очень важные позиции: ракеты повышенной дальности, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру россиян, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма, и, соответственно, авиация», — сказал Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.

По его словам, Украине необходимы 350-500 танков. Подоляк добавил, что Киев надеется получить их в ближайшие полутора-два месяца.