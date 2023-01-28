Опубликовано видео с работником, который выпустил тигрицу в Рязани

На кадрах мужчина показывает, в какую сторону побежал зверь.

В сети появилось видео с работником, который случайно выпустил тигрицу в Дягилеве при попытке сделать с ней селфи. Видео опубликовал Telegram-канал «Усы Куракиной».

На кадрах мужчина показывает, в какую сторону побежал зверь. Сообщается также, что работник от зверя не пострадал, а подбородок разбил, когда убегал из вольера и поскользнулся на льду. Однако в профилактических целях мужчина находится в ОКБ и готовится к выписке, угрозы для здоровья нет.

Напомним, в среду, 25 января, из частного дома в Авиационном переулке сбежала тигрица. Позже стало известно, что животное из вольера выпустил ухаживающий за ней мужчина. Животное усыпили сотрудники службы по контролю за безнадзорными животными с двух дротиков и доставили в вольер на территории дома.