На Первомайском проспекте из-за ДТП возникла пробка

В Рязани в субботу, 28 января, на Первомайском проспекте столкнулись две легковушки. ДТП произошло в направлении площади Победы, сообщается в группе «ДТП. Аварии. Рязань».

В Рязани в субботу, 28 января, на Первомайском проспекте столкнулись две легковушки. ДТП произошло в направлении площади Победы, сообщается в группе «ДТП. Аварии. Рязань».

«ДТП на Первомайском проспекте, поворот на улицу Дзержинского в направлении Победы, движение затруднено», — сообщается в посте.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 11:00, на участке Первомайского проспекта от Дома художника наблюдается серьезный затор.