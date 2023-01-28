На Московском шоссе 18-летнего рязанца травмировали в ходе конфликта

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения телесных повреждений, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

В Рязани на Московском шоссе в ночь на субботу, 28 января, 18-летний парень получил травмы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения телесных повреждений, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно установлено, что травмы молодому человеку причинили в ходе конфликтной ситуации.

Проводится проверка.