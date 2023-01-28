На безработного рязанца возбудили уголовное дело из-за денежных махинаций

В Рязани в отношении безработного мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В Рязани в отношении безработного мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемый, являясь фиктивным руководителем коммерческой организации, передал неустановленному лицу банковскую бизнес-карту и мобильный телефон с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету указанной организации. Таким образом он сбыл электронные средства и технические устройства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Следователи осуществляют сбор и закрепление доказательств по делу.